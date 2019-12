Juan Román Riquelme, quien ostenta el status de máximo ídolo del club, le pegó muy fuerte a la dirigencia de Daniel Angelici, a los jugadores y los DTs que pasaron por Boca en los últimos tiempos.

"Deportivamente, estos últimos años fueron los peores de la historia del club", disparó Riquelme ante el conductor, quien quedó sorprendido.

"Creo que tomé la mejor decisión para mi club. Hace muchos meses venimos armando esto con mis compañeros, Battaglia, Delgado, Cascini. Estamos muy preocupados. Estos últimos años fueron los 4 peores de mi club. Los de River no pueden estar mejor. Hace seis años no pensaban en alcanzarnos. Si Flamengo no lo daba vuelta en dos minutos, hoy estaban 6-5 en Libertadores", explicó Román.