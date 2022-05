Juan Román Riquelme suele elegir sus tiempos para hablar como escogía los receptores de sus pases: con sapiencia. En vez de enfrascarse en discusiones vizantinas acerca del nivel de su equipo prefiere esperar el momento para que su intervención tenga mayor impacto.

Como cada vez que habla con el Pollo Vignolo, se suceden las frases que le bajan el tono a las críticas que recibe y los títulos para que resuenen en los portales, los programas deportivos y las redes sociales:

"Es verdad que para nosotros siempre es importante llegar hasta la final. No soy un loco, cuando el equipo no juega bien no tengo problema en reconocerlo. Cuando el equipo juega muy bien no noto la misma euforia que cuando juega mal. Boca en Bolivia jugó un buen partido, ganó claramente. Tenemos un gran equipo, con un entrenador que viene hace tiempo. Hicimos un gran partido contra Tigre. Tenemos la suerte de estar en el club hace dos años y medio, sabemos dónde nos metimos".

"Si prendés la tele de lunes a viernes, Boca es el que peor juega, tendría que estar último. Todos los logros de Boca hay que hacerlos chiquitos, es parte del juego. Estamos felices de estar en el club. Estamos contentos en ser finalistas, el domingo tenemos un partido duro porque Tigre juega bien"

"Miramos las cosas con tranquilidad. En dos años y medio el equipo viene compitiendo bien. ha llegado varias veces al final y hemos tenido la suerte de ganar más de una vez. Llegamos a otra. El fútbol argentino es difícil".

"Si Tigre está en la final es porque ha hecho las cosas bien. Si boca está en la final es porque ha hecho las cosas bien. Tenemos jugadores de mucha calidad, confiamos en ellos, pero tomamos las cosas con calma".

"Darío (Benedetto) tenía pocos minutos en esta etapa pero no deja de mostrar su categoría, compite al máximo, está contento. A medida que compita va a mejorar. Todo eso hace que Salvio a medida que pasan los partidos se va soltando más. No es fácil lastimarse y jugar de volante, para mí una lesión de rodilla lleva un año. El cinco lo puede disimular, el defensor también. El de la tribuna no lo nota. Cuando se trata de Salvio va a tardar más. Salvio quiere gambetear, nació para gambetear. A medida que pasan los meses se va sintiendo mejor, siente que puede competir al máximo. En Bolivia fue el mejor. A ver si mañana (ante Corinthians) tenemos la suerte de seguir disfrutando de Salvio y todos los jugadores".

"Queremos que Boca juegue todos los partidos como lo hicimos con Defensa y por Copa Libertadores en Bolivia. Me puso contento cuando jugaron con Tigre, porque lo hicieron muchos jugadores que no venían jugando. Por ejemplo, Figal llevaba mucho tiempo sin jugar. A medida que los muchachos van sumando días, se van conociendo, soltando, tienen categoría. Estamos felices con el plantel. Es difícil hablar lo que me gusta porque soy bastante débil. Advíncula, Rojo, Fabra... Varela sigue creciendo, Pol se crió en nuestro club. Romero muy metido. Benedetto es el más querido, lo tiene ganado y está feliz. Villa sigue demostrando sin dudas que es el mejor jugador del futbol argentino, el más desequilibrante, es importante: si no hace el gol lo hace hacer. Salvio es muy importante".

"Estamos muy contentos con todos. Queremos jugar mejor. Vamos creciendo. Es bueno jugar partidos importantes cada tres cuatro partidos. Es bueno que nuestros futbolistas se acostumbren a esos partidos. El hincha está muy ilusionado. Yo dejé de jugar hace ocho años,. en este tiempo nunca me habían dado ganas de ponerme el pantalón corto. El día en la cancha contra Lanús dije que estaban locos. Hace mucho no escuchaba cantar tanto a los hinchas. La Bombonera es hermosa cuando los hinchas se ponen a cantar".

"Antes sufría más que ahora. Siempre con Sebastián, cuando vamos a los penales, tengo confianza que nos va a ir bien. Entiendo que la suerte está de un lado. Siempre tengo fe, es un juego. Se gana, se pierde, se empata. Hoy no puedo hacer nada más que tener fe. Y los muchachos se están acostumbrando a estos momentos. Eso te hace crecer como grupo. Para llegar a una final sea como sea en algún momento hay que sufrir. El de Benedetto pega en el palo y entra. El de Alcaraz fue un golazo. Fijate en Argentinos-Tigre, por un centímetro sale. Es patear bien, el arquero contrario tiene virtudes, y la suerte juega para un lado o para el otro. El penal es una responsabilidad, se van a equivocar. Cuando los jugadores asumen esa responsabilidad, hay que agradecerles".

"Los jugadores que vinieron llegaron con la ilusión de competir al máximo. Eso se disfruta. Hacía mucho que no se disfrutaba tanto en el día a día. Ver a Pol, a Fabra, a Romero, a Molinas, son 10 ó 12 jugadores que todos los días se van a las dos o tres de la tarde. Eso porque están contentos, están disfrutando mucho. Eso nos pone muy bien, estamos agradecidos. Pol Fernández y Javi García nacieron en el club y tienen la obligación de los demás disfruten. Fabra lleva siete años, es parte del club. Por más que a veces decís 'qué crack', va a quedar en la historia como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del club".

"Este regalo de estar acá me lo dieron los hinchas, yo pude regalar un gol, un caño, no sé... Me pone feliz de haber hecho un buen partido y que la gente me tenga tanto cariño. Jugué con grandes jugadores, que me hicieron ganar partidos como el Real Madrid. Mis compañeros confiaban mucho en mí, me daban la pelota y yo tenía que defenderla. Ahora la decisión de que yo esté en el club que amo es gracias a los hinchas. El hincha está loco. Me quiere demasiado, no sé por qué. Yo soy hincha como ellos, amo al club como ellos. Ahora deciden ellos. decidieron que esté acá. Se los voy a agradecer toda la vida".

"El día que le ganamos al Real Madrid fuimos felices. Pero el día que ganamos la elección disfruté más que cuando le ganamos la final al Real Madrid".

"Pol no está jugando ni la mitad de lo que puede. Su mejor partido fue contra Estudiantes y fue de volante central. Varela es un chico con clase, con calidad para volante central, a medida que sume minutos va a ir agregando cosas. Tiene que ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de Rojo, de Zambrano, que es un grandísimo profesional. Izquierdoz, que volvió antes, eso es maravilloso".

"Voy a decir algo que es raro. El Madrid está en la final, el Liverpool en la final. El único 5 que hace todo bien es Busquets, que confundió al fútbol. cuando apareció pensábamos que el cinco debe tener buen pase. Nos olvidamos que antes era el diez el que te hacía jugar. Ahora decís que el cinco la pasa mal, pero Busquets hay uno solo, único e irrepetible. Varela es grandísimo, pero hay que darle tiempo como a Vázquez, Molina y muchos otros chicos. Tenemos la obligación de cuidarlo. no matarlo cuando hacen un partido malo ni llevarlos al cielo con uno bueno. El fútbol está cambiando: Casemiro es cinco, y es de los de toda la vida, de marcar, relevo, de cortar el juego. A Varela déjenlo tranquilo".