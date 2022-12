Viajar es lo más parecido a la libertad, y a ver un Mundial ni hablar. Hay allí una sensación de heroicidad y patriotismo inexplicables.

Este hincha le contó a Matas Pelliccioni en TyC Sports desde Doha todo lo que hizo para estar en Qatar. “Vendí el auto para pagar el crédito, renuncié al trabajo y me peleé con los del banco porque no me querían dar la plata”.



“Uno va por el deseo, por la Selección, no es la primera vez, es mi tercer Mundial. Y en 2023 veremos qué pasa, estaremos contentos”.

Ojalá que el año que viene estés con una sonrisa enorme, amiguito.