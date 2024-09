La nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tuvo también su previa en el programa “Hay algo ahí” de la plataforma Blender.

En el ciclo que conduce Tomás Rebord, conocido hincha del Xeneize, apareció un músico que le dedicó una nueva versión del “Y dale bo y dale dale bo” a los simpatizantes del Millo.

A las clásicas estrofas de la histórica canción, le sumó algunos fragmentos de esta última etapa: .

Que te hicieron River Plate

No veo banderas no escucho bombos

Los borrachos del tablón, no toman vino, comen pochoclos

El viejo monumental es un estadio remodelado

Parece el teatro Colón, ven el partido todos sentados

Y dale bo y dale dale boca

Y dale bo y dale dale bo

Y dale bo y dale dale boca

Y dale bo y dale dale bo