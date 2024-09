San Lorenzo atraviesa días de estupor y conmoción y por eso la dirigencia le pidió a Néstor Ortigoza que renuncie a su cargo de vocal dentro de la comisión directiva, luego de que se viralizaran imágenes ejerciendo violencia sobre su expareja.

En las últimas horas apareció un nuevo video complica más Néstor Ortigoza en medio de la denuncia de su ex pareja por violencia de género.

En las imágenes se ve a Lucía Cassau con su labio ensangrentado. “Así me dejó... me está cagando a trompadas, no se quiere ir. No quiero estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”, dijo la mujer con voz agitada en la grabación.