"Definitivamente dejó de ser fútbol y es política. D'Onofrio siempre ha sido un anti-sistema. Escuché alguna comparación absurda como: "¿y pero por qué no cerró Dashi?". Primero no puede cerrar Dashi porque no es de él, tiene un porcentaje accionario y no puede tomar decisión absoluta", arrancó la defensa de Fantino al presidente del 'Millonario' en su programa radial.

"Yo estoy de acuerdo con lo que hace D'Onofrio. Si le pegas la sistema desde adentro, tal vez puedas cambiar algunas cosas. Dashi no genera consciencia. Un chaqueño ve que cerró Dashi y le importa tres pepinos, pero River sí genera consciencia. River es un formador de opinión, te diría, casi tan grande como el medio más importante que tiene Argentina", analizó el periodista.

Para cerrar, luego de sus largas vacaciones, Fantino contó cómo vive la situación que genera el coronavirus: "¡Está haciendo home office el mundo! Te juro que es la primera vez que siento que tengo que ir a informar, pero también tengo que vencer lo tanático".