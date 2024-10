Racing empató 2-2 con Corinthians, en un partidazo disputado bajo una lluvia torrencial en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Con golazos, sin intervención del VAR ni grandes polémicas, la Academia comenzó un ventaja con un gran tanto de Maxi Salas. Pero el Timao lo dio vuelta con dos golazos de Yuri Roberto -el primero tras jugadón de Memphis De Pay-.

En el segundo tiempo, el equipo de Costas lo fue a buscar y llegó a la igualdad con un golazo del uruguayo Martirena, que robó la pelota en mitad de cancha, metió un caño, eludió un rival, combinó con Almendra y definió cruzado desde el borde del área.

Resumen y golazos

Tras el encuentro, Ramón Díaz -DT de Corinthians- habló del partido y palpitó el duelo de vuelta en el Cilindro, el próximo jueves. Y allí disparó, picante y fiel a su estilo: "Te diré una cosa: en mi vida no he perdido un partido en el estadio de Racing. En ese estadio nunca he perdido. Y no perderé ahora tampoco. Compitamos y sigamos compitiendo".

Pero no es cierto…

A Ramón le fue muy bien Avellaneda en ocho partido pero sí perdió. Fue el 24 de noviembre de 2013, el día que Racing le ganó 1 a 0 River con gol de Bruno Zuculini.

El gol