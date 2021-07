La obtención de la 15ava Copa América para la Argentina generó una lluvia de promesas cumplidas. Desde la señora que se puso la camiseta de lentejuelas, tatuajes de Messi... Y Juampi Sorín no fue la excepción.

El ex jugador había prometido que se afeitaría la barba y el bigote. La imagen sorprendió a muchos, ya que hacía varios años que no se lo veía con ese look.

"¡Promesa cumplida! Se fueron barba y bigote entró cara de titular…y renovamos el equipo! Gracias muchachos Argentina Campeón", celebró Sorín, a quien parece que el tiempo no le pasa.