Para que el deseo de Norberto Briasco de jugar en Boca se cumpla falta que los dirigentes de Boca y Huracán se pongan de acuerdo. Y eso no parece fácil a esta altura. Por caso, el presidente del Globo David Garzón advirtió que existe "algunas complicaciones" con su pase al Xeneize.

¿Por qué? Es que en la Quema pretenden asegurarse el 50 por ciento restante de la ficha del delantero. "Yo escuché que estaban hablando de que el problema era el 15 por ciento con el jugador, pero eso no es verdad. No es lo que puede llegar a trabar el pase. Queremos asegurarnos ese 50 por ciento que queda, estamos negociando y a veces lleva días. Si el día de mañana al jugador le va bien, le puede quedar más dinero a todos. Nosotros no estamos en condiciones de regalar nada", dijo Garzón en diálogo con Presión Alta.

Y admitió que tiene muy buena relación con Riquelme: "Habló con Román y muy bien. Hay un máximo respeto entre las instituciones. No pretendemos tanto que ese 50 por ciento nos deje una fortuna, sino asegurarlo. Tal vez Boca piense distinto y está en todo su derecho. Ojalá que podamos solucionar las diferencias, pero depende más de ellos. Nosotros tenemos una posición fijada, realmente no podemos ceder porque tenemos que defender nuestro patrimonio. Si Boca, que tiene un poder adquisitivo para llegar a lo que pretendemos, no lo hace, no se dará".

El contrato

Sería así: Boca abonaría 2.2 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha de Briasco, pero Garzón quiere vender el 100 por ciento o incluir una obligación de compra, por ejemplo a tres años (un 25 por ciento cada año y medio).

"Me parecería muy bien. Hay mil maneras de hacer un contrato... por objetivos, por partidos jugados...", remarcó el dirigente y deslizó la chance de incluir jugadores en la negociación: "Hemos hablando sobre los que a mí me gustan, pero nunca los metimos dentro de la negociación, son del plantel de Primera".

Además, Deportivo Merlo es propietario del 10% del pase de Briasco; y se debe resolver si, dentro del 50% que pretende adquirir Boca, está incluido o no ese porcentaje correspondiente al equipo del Oeste.