Tal vez porque los finalistas eran equipos de no mucha hinchada y el programa no levanta si no se nombra a Boca o al resto de los grandes, Ariel Rodríguez dio una voltereta dialéctica para incluirlo en la ecuación.

Claro que no es sencillo hacer toda una edición del ganador de la Copa Argentina si el campeón es Central Córdoba, pero el conductor de TyC Sports se pasó tres pueblos.

Así dio todo un rodeo para concluir que la responsabilidad principal de que Vélez -el mejor equipo del fútbol argentino que ya perdió dos finales en el año- no saliera victorioso la tiene el xeneize.

Su tesis se basa en que dadas las sucesivas postergaciones que pedía el equipo ahora dirigido por Fernando Gago para disputar la semifinal, se le comprimió el calendario al equipo velezano fundiendo al elenco dirigido por Gustavo Quinteros.

El resumen del partido