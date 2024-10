Ariel Rodríguez se metió en un brete en la pantalla de TyC Sports al hablar de la lista de la Selección Argentina para enfrentar los dos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas de la próxima semana ante Venzuela y Bolivia. Y sacó a pasear su incapacidad a la hora de analizar el trabajo de un seleccionador ¡y de formular una teoría!



El periodista Sports sugirió: “Todo lo que haga Scaloni está bien, pero ustedes ven la lista y es recontra discutible. Hay jugadores que no están en buen nivel, no sabemos dónde juegan”.

“Vos salís a la calle y le preguntás a la gente dónde juega Balerdi y no sabe”, afirmó. Sus compañeros -el Gringo Cingolaini, Beltramo y Guido Glaitle- le recordaron: “Mirá que no conocíamos a Cuti Romero, no sabíamos dónde atajaba Dibu Martínez”.

Rodriguez quiso salir del paso comparando con… Europa, sí, El último recurso del periodista deportiva cuando se ve arrinconado es decir la frase mágica: “Porque en Europa…”.

Pero también sus compañeros le retrucaron sus afirmaciones. Y terminó enojándose.