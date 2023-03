Otro que se queja de los premios The Best: Benzema mostró en redes su currículum 2022

El mejor jugador del mundo es Messi y este año 2022 lo ratificó al coronarse campéon del mundo con Argentina. Por ello la FIFA le otorgó a Leo el premio The Best.

Su distinción y el triunfo argentino recibieron en el mundo admiración pero también cuestionamientos. Iker Casillas fue uno de ellos, y las redes lo fulminaron. Ahora, el que mostró descontento es el francés Karim Benzema,

El delantero del Real Madrid, que perdió la chance de coronarse subcampeón del mundo con Francia -no fue a otro Mundial, esta vez por lesión- finalizó tercero en la votación de la ceremonia de The Best.

Este miércoles, uno de los mejores delanteros del mundo compartió dos historias en su cuenta de Instagram. En una replica una foto en la que se lo señalaba como el mejor; y en otra, todo lo logrado el año pasado.

El fútbol no es un currículum pero bueno, vamos a mostrar el de Benzema:



Balón de Oro Campeón de la UEFA Nations League con Francia

Campeón de la UEFA Champions League

Campeón de la Liga Campeón de la Supercopa de España

Campeón de la Supercopa de Europa

Campeón del Mundial de Clubes Goleador de la UEFA Champions League Goleador de la Liga

Goleador de la Supercopa de España

Mayor creador de situaciones de gol en la Liga

Mayor creador de situaciones de gol en la Champions League

Mejor jugador de Europa MVP de la Champions League

MVP de la Liga

Premios Alfredo Di Stefano en la Liga

Mejor jugador del mundo para Globe Soccer