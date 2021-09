El club Torque del Uruguay fue comprado por el Grupo City, de los propietarios del Manchester City. La experiencia dio sus frutos y ahora surgió otro club ingles interesado en un equipo uruguayo. Se trata de Sunderland, institución de la Premier donde tiene participación el senador Juan Sartori, que llegó a la política vía el mundo empresarial.

El club uruguayo en cuestión es Rentistas. Pero cuando le fueron a preguntar a Flavio Perchman, propietario de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que gerencia al Bicho Colorado, dijo: “Unos intermediarios trajeron el nombre del Sunderland y empezaron a negociar y a deslumbrar la posibilidad”.

¿Se vende?

“Nosotros estamos muy contentos con lo que logramos en Rentistas”, dijo el contratista en una entrevista al programa deportivo Vamos que Vamos en Radio Uruguay.

Su gestión logró ascender al equipo y ser campeones del Torneo Apertura 2020; además de disputar la final del Campeonato Uruguayo de ese año.

Flavio Perchman consideró: “Una cosa son las SAD gerencias por grupos del exterior y otra las SAD locales, como la nuestra, que son más artesanales. Si bien somos muy profesionales y creo que los jugadores han visto que Rentistas cambió toda su infraestructura. También se da un desgaste".

“El club no tiene el cartel de venta. El año pasado hubo una opción, pero no se terminó concretado porque había que cambiar el contrato con el club social”, advirtió Flavio. Pero no solo Sunderland quiere comprar a Rentistas, ya que admitió que hay otra oferta “de Estados Unidos”.

Y remató: “Mientras no vendamos vamos a seguir nosotros”.