Draymoond Green siempre es noticia, más por su problemas que por sus anillos con Golden State. El año pasado, Green dio la nota al noquear en un entrenamiento a su compañero de equipo Jordan Poole; y este lunes por la noche pisó a un rival que debió ser hospitalizado.

La jugada de la que habla el mundo del básquet, ya no solo de la NBA, sucedió en el último cuarto del partido dos de la serie de Playoffs entre el último campeón y Sacramento King. Según la crónica, en la pelea por un rebote entre Klay Thompson y Domantas Sabonis, el lituano cayó al suelo -a los pies de Draymond Green-.

El europeo intentó cubrirse y tomar del pie al yanqui, que lo pasó por arriba y le propinó un descalificador por el que fue expulsado de inmediato. Domantas Sabonis recibió una falta técnica por el agarrón y tras el partido, que ganó su equipo otra vez y puso la serie 2-0, debió ser hospitalizado. Allí se le realizaron estudios y los Kings no confirmaron ni desestimaron aún lesión en alguna de sus costillas.

Green, un provocador

Consultado sobre la jugada, Draymond Green explicó su: “Me agarraron la pierna. La segunda vez en dos partidos. Tengo que poner mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos… le pisé demasiado fuerte”.