Nicolás Paz es noticia en el mundo por su debut en la red en el triunfazo de Real Madrid por 4 a 2 sobre Napoli, por la quinta fecha del Grupo C de la UEFA Champions League. El zurdo de 19 años nacido en Tenerife que adoptó la nacionalidad argentina ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo de un partidazo cuando el juego estaba igualado en dos tantos.

A los 84 minutos, Nico recibió de espaldas y en vez de apoyar y triangular con Valverde o Kross como lo había hecho en sus intervenciones anteriores, giró, encaró y al llegar al área sacó un zurdazo esquinado que resultó inatajable para el arqueo Meret.

Giovanni Simeone había abierto la cuenta para los italianos a los 9 minutos, pero el Real lo dio vuelta con tantos de Rodrygo, a los 11 minutos, y Jude Bellingham, a los 22'. Anguissa igualó las acciones apenas comenzó el complemento. Joselu decoró el resultado a los 94 para los blancos.

La sinceridad de Nico Paz



“Esto es un sueño, por un momento ni me lo creía. Me atreví, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo, le pegué y estoy flipando. La plantilla estaba más contento que yo. Ancelotti me ha felicitado”, dijo el pibe que ya fue citado por Lionel Scaloni.

Con los tres puntos, el Merengue llegó a cinco triunfos al hilo y, ya clasificado a octavos de final, lidera la tabla con 15 puntos; mientras que Napoli suma 7 y es su escolta con 7. Con un empate en la última fecha, seguirá en la competición. En la última jornada, Real Madrid visitará a Unión Berlín, que buscará clasificarse a la Europa League, mientras Napoli recibirá al Braga en busca de, al menos, un empate para avanzar a octavos.