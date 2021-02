TNT Sports Argentina on Twitter

Gonzalo Montiel se contagió de mononucleosis. Así de corta y contundente fue la noticia que recibió el cuerpo técnico de River. Por tal motivo, el lateral no podrá estar en los próximos compromisos del equipo de Gallardo: por Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que incluyen el Superclásico ante Boca Juniors y la Supercopa Argentina ante Racing Club.



El defensor de 24 años no fue parte del entrenamiento en el River Camp luego de los estudios realizados por algunos síntomas que lo aquejaban. Por ahora, su vuelta a la actividad deportiva no tiene fecha, pero como mínimo estará inactivo durante dos semanas.



La mononucleosis es un virus que se transmite por saliva y los síntomas son fatiga, fiebre y dolor de garganta. Qué se debe hacer: reposo e intensificar los cuidados personales.



Montiel ya quedó descartado para el partido del próximo domingo ante Platense por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, la definición de la Supercopa Argentina ante Racing que se jugará el 4 de marzo en Santiago del Estero y, posiblemente, ante Boca en La Bombonera (14 de marzo) por el torneo local.

¿Y la Selección también?



Además, su estado de salud también será evaluado por el cuerpo técnico y médico de la Selección para saber si podrán contar con él para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: ante Uruguay el 25 de marzo, y Brasil, el 30.