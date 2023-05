"La final de Madrid es un tema que disfrutan 'ellos'. No nos tocó, punto. Duele que JRR la use para dividir el sentimiento, Aunque no sorprende, es de la época en la que Don Soy Bostero enseñaba que una Libertadores vale 10 torneos locales. Ahora nos enseña que son importantes los campeonatos de Reserva y del fútbol femenino. ¡Esclavo del sentimiento siempre! ¡Rehén de la política nunca!".

Así, directo, sin medias tintas, Pablo Migliore se metió en la interna de Boca, que vive un año electoral y promete mucha acción.

Bastó que Juan Román Riquelme hablara por TyC Sports y dejara títulos controversiales para que el exarquero de Boca, Racing y San Lorenzo, le respondiera.