Mascherano le abrió la puerta a Messi para jugar en Paris y las redes reaccionaron

“Un jugador como Messi tiene las puertas abiertas siempre. Di María había dicho que su recorrido terminaba en la Copa América. Ellos se ganaron el derecho a decidir lo que quieren hacer, obviamente vamos a extender la invitación”, dijo Javier Mascherano consultado sobre la presencia de Leo en París 2024 luego de que Argentina Sub 23 derrotara 1 a 0 a Brasil y consiguiendo el pasaje a los Juegos Olímpicos.

En tanto Messi, como Lionel Scaloni, celebró en sus redes la clasificación.

Y las redes reaccionaron:

El triplehijueputa de Mascherano explicándole a Echeverri que si no se aprende el verbo to be no entra a jugarpic.twitter.com/PDxF7wORpv

— Licha IFC (@barradelrojo7l) February 11, 2024