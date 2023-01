Acostumbrado a las polémicas, y también a cuetionar a la actual dirigencia de Boca, el periodista Martín Liberman hizo una nueva publicación y ahora además apuntó contra los "alcahuetes" de Juan Román Riquelme.

Luego de la caída ante Racing, y en medio de la discusión por el penal cobrado por Fernando Rapallini, Liberman aseguró: "Casi no patea al arco y su arquero fue la figura. Pero la culpa es del árbitro".

"En serio Rapallini es el culpable? Boca no tiene juego asociado, no genera peligro. Casi no patea al arco y su arquero fue la figura. Pero la culpa es del árbitro. Se pasan de alcahuetes del vice! Se pasan! Boca juega mal! Boca no tiene ideas. Boca no tiene identidad", escribió Liberman en su perfil de twitter.

“Boca es un espanto! no se le cae una idea”, agregó en otro mensaje, luego del partido disputado entre los equipos argentinos en tierras árabes.

No es primera vez que el conductor de televisión se muestra crítico de la gestión de Juan Román Riquelme y los manejos que tiene en el club con la salida de los entrenadores, la renovación de los contratos de los futbolistas, entre otros hechos.