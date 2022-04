Marcos Díaz diseñó su propio VAR para cuestionar el fallo que perjudicó a Huracán

"Yo me hago cargo de mis errores, pero de este que se haga cargo el que corresponde", escribió el arquero de Huracán, Marcos Díaz, sobre una historia en Instagram compuesta por dos capturas del partido que el lunes jugó su equipo ante Barracas Central.

De esta forma, el capitán de Huracán se descargó contra la decisión del árbitro Darío Herrera a instancias del VAR encabezado por Ariel Penel.

"Yo me hago responsable de mis errores, pero de este error que se haga cargo el que corresponde", expresó en una historia de Instagram donde publicó dos imágenes de la jugada en la que le cobraron mano afuera del área.

La secuencia fue compuesta con la ayuda de los editores de video del cuerpo técnico, quienes diseñaron un "muro virtual" que comprobaría que no hay falta, que está dentro de la zona permitida.

Además, en declaraciones en TyC, señaló: "Estoy con mucha bronca, si van a empezar a ser minuciosos en todas las jugadas, tienen que serlo siempre. Tiene que haber 10 expulsiones y penales por partido. El VAR puede funcionar bien, el tema es quién lo maneja porque se pueden equivocar".

"Muestran una imagen cuando yo ya suelto la pelota que estoy afuera del área. Vengo corriendo y me empuja uno de ellos que no me deja salir rápido. Si esto no termina en gol, el VAR no la revisa. La vi en el vestuario ni bien terminó el partido con la gente de videoanálisis en cámara lenta. De última, la pelota está en la línea, pero no hay una cámara que te muestre bien de costado".

"La foto que subo a las redes la hicimos con eso. Tendrían que haber mostrado cuando largo la pelota, no cuando ya la largué. La pelota está alejada de mis guantes, que pueden llegar a confundir que son blancos. La máquina no se equivoca, sino los que la revisan", concluyó.