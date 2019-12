En los primeros días del 2000, Diego Maradona sufrió un estado de coma que lo llevó al borde la muerte, ayudado por los excesos que lo atormentaban desde hace años. El técnico recordó el momento más difícil de su vida, con un especial agradecimiento a su hija Dalma.

En el programa Líbero le preguntaron cuándo tocó fondo y respondió: “En el coma. En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga una medalla por sacar a Maradona de la droga. A mí me sacó Dalma”.