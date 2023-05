Si uno goglea la palabra Marta se encontrará con la historia de esta estudiante universitaria italiana que se hizo viral porque contó en redes que su padre eligió viajar a Budapest para ver la final de la Roma ante Sevilla por la final de la Europa League en lugar de estar en su ceremonia de graduación.

"Me llamo Marta y me gustaría contaros algo que me está poniendo enferma. El próximo miércoles, día 31, me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me ha dicho que ha encontrado entradas para la final de la Liga entre la Roma y el Sevilla en Budapest", explicó hace unos días en un programa de radio de la Rai.

“Para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después de la de su equipo de fútbol”, grabó el mensaje. Y la cosa explotó en el mundo entero.