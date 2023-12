River se quedó con el Trofeo de Campeones 2023 tras derrotar este viernes por 2 a 0 a Rosario Central, por los goles del delantero Facundo Colidio, a los 41 minutos del primer tiempo, y del mediocampista Nacho Fernández, a los 30 del complemento.

El juvenil Claudio Echeverri fue titular por primera vez en River, y si bien tuvo un gran protagonismo en la victoria, su desempeñó quedó opacado por las explosivas declaraciones que realizó durante los festejos: “No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club”.

En una nota con ESPN fue contundente sobre su futuro sin dejar dudas: “Mi representante habló con el presidente, se habló muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año en el club y después se verá qué pasa”.

Luego de sus dichos, el mundo del ‘Millonario’ quedó sacudido y se armó revuelo en las redes. Y en ese marco, los seguidores de River aprovecharon para responderle al periodista Flavio Azzaro.

“Si soy dirigente de River, a Echeverri no lo pongo más. Ni un minuto”, expresó Azzaro en su cuenta personal, y hubo reacciones a su posteo: