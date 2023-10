No hay ningún argentino que no recuerde que la selección de Francia es el subcampeón del mundo, pero al mismo tiempo, no muestre sus respetos por Kylian Mbappé, quien nos había liquidado en el Mundial de 2018, y en Qatar volvió a ser un dolor de cabeza.

El delantero del PSG estuvo intratable frente a Países Bajos y abrió el marcador con un anticipo tras una buena jugada colectiva que encabezaron Coman y Griezmann.

Pero el plato fuerte llegaría en la segunda parte, cuando tiró una pared con Rabiot, ganó en velocidad, y definió con una bomba teledirigida que termino dentro del arco naranja.