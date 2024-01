Leyenda del fútbol francés, durísimo con Mbappé: ''La camiseta le queda grande''

Christophe Dugarry tiene 51 años, fue campeón en Francia con Burdeos junto a Zidane, campeón del mundo con su Selección en 1998 y de Europa en 2000; y además de saltar al Olympique de Marsella, también jugó en Milan, entre otros clubes. Era delantero, picante y goleador.

Bueno, el hombre que es una leyenda para el fútbol francés, hizo declaraciones explosivas contra Mbappé. “Mientras no se demuestre lo contrario, el fútbol es un deporte de equipo. No se le contrató por las estadísticas, sino para ayudar a su club a ganar la Champions League. Ese no es el caso por el momento”, comenzó Dugarry en nota con el programa radial RMC Sport.

Enseguida, disparó contra Kylian cuando le preguntaron por el interés de varios clubes de Europa: “Espero que se vaya, de todo corazón” porque “se está estancando” en PSG. Y lo explicó así: “En sus duelos me parece cada vez es más previsible, le falta fuerza y carácter en la lucha”.

Pero lo más contundente vino después: “Creo que desaparece demasiado a menudo de ciertos combates. En su actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo lo que transmite”, declaró Christophe.

Y lo remató: “Quería todo el poder, ser el líder del equipo y ahora que lo es, tienes la sensación de que es un poco niño pequeño. A veces se tiene la impresión de que la camiseta le queda grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, le ponen de delantero centro. Siento que está un poco perdido, no hay simbiosis. Lo entiendo, por lo que pasó el verano pasado, cuando se quedó fuera. Las cosas no van bien en el PSG desde hace unos meses”.