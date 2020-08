"Eso lo define el técnico. El técnico decide si juega o no. Creo que alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si realmente era culpable o no era culpable. Supongamos que lo es, si es culpable hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena seguir penando, creo que hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolver esto. No nos tenemos que adelantar, tiene que decidirlo la Justicia. Él está trabajando con el plantel" sostuvo el presidente de Boca Amor Ameal, y sus declaraciones no pasaron desapercibidas:

"@porquetendencia Le faltó decir que la homosexualidad es una enfermedad también"— TorriDios

"@porquetendencia Si es culpable, titular el domingo! Boke"— Charlie Santana

"@porquetendencia el fútbol argentino tapando golpeadores y dejando que sigan corriendo atras de la pelota? naaaaa, imposible"— kendo 😷

"No le da la cabeza a Ameal para declarar. Una máquina de decir imbecilidades. Me parece que al que hay que ayudarlo es a él, le falta mucho sobre cómo expresarse y entender temas tan sensibles."— Lucho Torres Toranzo

"- Ameal: "El chico tuvo un problema" - El problema: romperle la jeta a su novia Ameal es un irresponsable. https://t.co/ZFfLxQIzZx"— Giaco 🎬⚽

"Qué tipo infumable y pésimo dirigente que es Ameal! A ÉL, lo tuve que votar OBLIGADO x la presencia de ROMÁN Y MARIO PERGOLINI que fueron en un 80/20 quienes ganaron las elecciones. Alguno de la CD que lo proteja a Ameal de hacer papelones. No sean focas aplaudidoras!"— Dardo Velazquez

"Boca pudo haber sentado precedente en cuanto a temas de género en el país con el caso Villa. No solo que no les importó sino que lo están relativizando con declaraciones pifiadísimas como las de Ameal. Una oportunidad perida bajo todo concepto."— Damián A. Silberstein🖖