En una charla a corazón abierto con el relator Atilio Costa Febre en un vivo de Instagram, Ariel Ortega tocó varios temas de su carrera. Lo que más ruido y repercusiones generó fueron sus dichos contra Diego Simeone.

Recordemos que el 'Burrito' fue la pieza clave del título que consiguió Simeone como DT de River (Clausura 2008). Una semana después de salir campeones, el 'Cholo' decidió no concentrar al jujeño y borrarlo del plantel de cara al último partido -ante Banfield- por una cuestión disciplinaria.

"Yo no tengo bronca a nadie, menos en el fútbol, pero son cosas que me dolieron en su momento. Yo fui a la habitación de él ese domingo y le dije todo lo que tenía que decirle a él y a Nelson Vivas. Los re ‘puteé' a los dos, ellos me dijeron sus cosas y quedó ahí. Después yo salí a declarar, pero primero se las dije a él”, contó Ortega sobre aquel episodio con el actual DT del Atlético Madrid.

“Me dolió porque fue como una traición. Ya habíamos salido campeones, yo podría haber jugado dos minutos, entrar, salir, me iba de River y se terminó. Pero hay gente que se cree más importante que el club y que el fútbol. Cada uno tiene su forma de ser, yo no discuto su forma de trabajar que es excelente, es un gran entrenador, pero hay otras cosas que yo priorizo. River está más allá de los nombres y es más importante que todos los entrenadores y que todos los jugadores”, cerró sus explosivas declaraciones contra Simeone.

