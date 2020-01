TyC

El fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente aéreo en Los Angeles fue un fuerte golpe al mundo deportivo. La sorpresa y la reacción de quienes fueron sus rivales y compañeros dentro del rectángulo de juego no tardó en llegar.

La respuesta de Emanuel Ginóbili, con el que siempre expresaron su admiración mutua, fue inmediata. "Devastado", publicó el bahiense en su cuenta de Twitter. Ambos compartieron la última hazaña de la Selección Argentina en la Copa del Mundo al borde de la cancha.

Otro de los argentinos que rápidamente hizo eco de la noticia fue Luis Scola, quien también lo enfrentó en el marco de la NBA. "No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia... Que día de mierda...", firmó Luifa.

Man I don’t even know where to start😭😭 I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!!



RIP LEGEND