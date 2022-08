"¿Cómo no voy a estar enojado? -dice Miguel González, representante de Agustín Rossi- Este chico es lo más bueno que hay. Jugó con un contrato bajo, hace dos años le viene pidiendo reuniones a Boca y nunca contestaron. Ahora, porque la gente pidió por él, quieren arreglar un contrato en 24 horas, así no funciona".

En diálogo con TyC Sports, el agente del arquero de Boca dio su versión: "Agustín Rossi quería seguir en Boca. Le ofrezco a los directivos hacer pública la negociación, a ver quien miente. Dicen que ofrecen dos departamentos en Puerto Madero cuando son dos terrenos baldíos".

Y agregó: "El encuentro de hoy no sirvió para nada. Te imponen la duración del contrato, el dinero, la forma de pago... No podes opinar en nada. Yo le pedí a Boca que lo que le ofrecieron bruto sea neto, nada más".

González contrarrestó la postura del club. “Es falso que le ofrecieron US$12M, la oferta es de US$7M netos hasta diciembre 2026 a dólar oficial. No quieren pagar por el pase, Riquelme nos dijo que no ofrecía ni un peso más. Tres clubes de argentina me ofrecieron más que Boca”, insistió.

“Me dio la impresión que Boca decidió que Rossi no ataje más. Me dijeron que no lo vendían por menos de US$18M, una locura. Nos dieron a entender que, si Rossi no firmaba, no jugaba más. A Ameal lo mandaron a hablar y mintió. Boca no quiere que Rossi firme, que digan que lo que pedimos puede quebrar al club es increíble. El club está siendo desagradecido con él, cedimos un montón. Tomamos la reunión como una extorsión", sentenció el representante.

"A Rossi lo están tirando abajo de un camión. Ojalá que siga atajando en Boca, este es un tema mío, que confronten conmigo no con él. A un chico que dio todo por Boca no lo pueden ensuciar de esta manera. Boca clasificó a la final de la Libertadores con él en el arco, tras la lesión de Andrada. Salió figura contra River. Fue a España al banco y en ningún momento se quejó. Falleció el papá y ni lo llamaron por teléfono. Cumplió 100 partidos en el arco y ni le dieron al camiseta. El otro día fue Leandro Paredes y le dieron dos camisetas. Parece que Rossi no es arquero de Boca".

Y concluyó: "Agustín Rossi está decepcionado con el Consejo de Fútbol. La verdad, no lo veo atajando contra Platense el próximo fin de semana. Hoy, Rossi gana un millón y medio de pesos mensual", explicó González.

Así, la negociación parece terminada. ¿O serán bombas del representante?