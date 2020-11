Miguel A Boggiano on Twitter

El presidente de Uruguay dijo que prefiere a Enzo Francescoli en lugar de Diego Maradona, y que no lo conmovió la muerte de nuestro máximo ídolo.



Fue así: un periodista le preguntó si se había emocionado con la noticia, y Lacalle Pou respondió: "No, ¿por qué debería? Un gran jugador de fútbol, pero me quedo con Francescoli".

Y las redes lo hicieron tendencia.

"@porquetendencia"— OKC ARG on Twitter

"Lacalle pou: yo prefiero a Francescoli. El Enzo:"— Diego Perez on Twitter

"Pasó Francescoli y dijo que Lacalle Pou es un pelotudo"— Collón Curá on Twitter

"@clarincom Presidentes de todo el mundo homenajearon a Diego y compartieron el dolor de su pérdida. Lástima que Lacalle Pou reaccione así siendo un presidente latinoamericano"— Ale on Twitter

Diego era la representación del pueblo así como el Pepe...El otro se caga en el obrero...Que se puede esperar. pic.twitter.com/ZOfGtuzwFm — Juan Rayito Darrell 1891 (@illuminatimtvo) November 27, 2020

"Los boludos que dicen me quedo con Francescoli, con Ginobili, con Del Potro, no se dan cuenta que en este momento Francescoli, Ginobili, Del Potro se quedan con el Diego y le rinden el merecido homenaje."— Gustavo L 🇦🇷🇦🇷 on Twitter

"Batlle: "son una manga de delincuentes". Vázquez: "le pedí ayuda a EEUU" (para posible guerra con Argentina) Lacalle Pou: "me quedo con Francescoli". ¡Qué viva la hermandad rioplatense y el Mundial 2030!"— Gerardo Bassorelli on Twitter

Francescoli



Porque Lacalle Pou calificó a Maradona como "un gran jugador de fútbol" y que prefería a Francescoli.



Normal para un tipo al que le gusta el surf porque desde el 86 la tiene adentro.



Tu opinión nos importa un universo de testículos, Pou pic.twitter.com/58wY3MZalh — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) November 27, 2020

"Lacalle Pou, sobre Meryl Streep: Me quedo con China Zorrilla."— Nebai 💚 on Twitter