La tajante respuesta de Huracán a Boca y la calentura de Pussetto por la viralización de su foto con Cavani

Ignacio Pussetto brilla en Huracán, uno de los líderes que tiene la Liga Profesional disputadas cuatro fechas. Él es uno de los goleadores del torneo con cuatro gritos, y el martes en la victoria del Globo 2-0 ante Riestra en Bajo Flores, volvió a ser la figura del partido.

Con un golazo y una asistencia de lujo a Fértoli -tras hacer jueguito- el 7 bravo de la Quema empieza a ser mirado por otros clubes. ¿Boca es uno de ellos? El mismísimo presidente de Huracán reconoció que no, pero advirtió en tono amenazante que no se sentaría a hablar con el Consejo de Fútbol xeneize.

Los goles del partido

Abel Poza, presidente electo en Parque Patricios el último domingo, se refirió así: "La realidad es que nunca son llamaron, nunca llamaron al club. Nosotros hablamos con Nacho (Pussetto), a él tampoco lo llamaron como para que sea un refuerzo de Boca. Nosotros también con Boca no... no nos sentaríamos ahí a negociar".

Y ahondó en el tema en diálogo con TNT Sports: “Nosotros somos un club que nos manejamos siempre con respeto a la instituciones y si nosotros queremos un jugador de un club o un técnico de un club, hablamos con los directivos del club. No son gustaron las formas y hoy no estamos para negociar”.

Los cortocircuitos entre Huracán y Boca se dieron por las formas en que salieron de Parque Patricios Diego Martínez, Gustavo Alfaro, y Esteban Rolón.

La foto junto a Edinson Cavani

Esto dijo Nacho sobre la foto: “Mucho, me molestó, la verdad que si. Nuestros nenes van juntos al colegio entonces es algo normal y lo tratan de subir para ver si pueden sumar uno o dos más me gusta y tratar de generar algo en la gente que es innecesario porque la verdad, es que lo que tienen que hablar es que Huracán es el puntero del campeonato, que juega bien, que hace no sé cuántos partidos que no pierde”.

Y agregó: "Y eso es lo más importante, hablar del presente de Huracán, que es un club que sigue en constante crecimiento, que se sigue por una línea -que eso es importante- y que ojalá, Dios quiera, se pueda coronar con algo importante. Eso para mí es lo más importante, disfruto del día a día y trato de inculcarle a los más chicos, a los que están en el plantel ese sentido que si uno trabaja y hace las cosas bien puede lograr cosas importantes".

Su palabra en TyC Sports

Al final, se mostró halagado por el supuesto interés de Boca: “Que esta clase de clubes se fijen en vos es algo importante, te hace tomar consciencia de que uno está haciendo las cosas bien pero no me relajo, sigo trabajando, lo tomo con esa seriedad que lo tomé siempre y con la que tomé siempre las cosas. No hubo hubo ningún contacto, así que de eso le digo al hincha de Huracán que se quede tranquilo que estoy 100% enfocado en este club y trato siempre de dejar la vara alta en lo partido que me toca jugar”.