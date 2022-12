Este viernes, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del partido ante Australia por los octavos de Final de la Copa del Mundo. Y allí, el director técnico de la Selección argentina chicaneó a un periodista australiano cuando le preguntó a Scaloni si esperaba la clasificación del equipo australiano:

"¿Usted también estaba sorprendido?", le dijo Lionel al colega e hizo reir a todos los presentes en la sala. El cronista apuró: "Bueno, le estoy haciendo yo la pregunta", y también eso generó risas.

Scaloni respondió con seriedad: "A mí no me sorprende porque es una buena selección y ha hecho una buena eliminatoria donde ha quedado a las puertas de clasificar directamente". Y concluyó: “Después ha clasificado en el repechaje. Me parece una buena selección con tradición en los Mundiales. Acá no hay que confiarse absolutamente de nada y hay que jugar al fútbol e intentar hacerlo lo más posible y luego ver cómo va”.

La conferencia completa