Lionel Scaloni habló este viernes en conferencia de prensa, en la que aseguró que Messi “está bien a nivel físico y moral”. Y además, advirtió que Argentina “no va a cambiar la forma de jugar por lo que pasó versus Arabia Saudita”.

Antes da la última práctica previa al choque clave ante México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar, Scaloni dijo: "No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema".



Y sobre posibles cambios, Scaloni admitió: “Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos hoy”.

El duelo con México

"Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta de saber que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Eso nunca lo vamos a tener en duda, este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación. A partir de ahí, los partidos de fútbol hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien".



"México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo cuando se sorteó la fase de grupos, con una idea muy clara de juego, ofensivo y con un gran DT. Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día, tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontarlo de la manera en que teníamos pensado antes del partido con Arabia".

Que la gente crea

Scaloni y el recuerdo de Maradona

"Es un día para todos muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, es la única realidad y cuando nos acordamos o vemos imágenes o se cumple un aniversario, parece mentira que ya no esté. Pero esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo".