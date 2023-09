Fue así: Sergio Agüero disparó con insultos y todo contra la Kings League por el VAR y el arbitraje. Y Gerard Piqué, dueño del boliche, le respondió al Kun con una fuerte sanción y una frase contundente.

Sergio se había quejado fuerte tras la derrota de su equipo, Kunisports, 2 a 0 contra Aniquiladores. "No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad, un desastre. Que se vayan todos a la reverenda pu.. Me da igual que me sanciones y me den un millón o diez millones de multa", dijo.

Piqué respondió con ironía: “La actitud no es la que toca y utiliza unas palabras que no van". Y completó hasta que lo interrumpieron: No sabemos el estado en el que estaba en ese momento porque venía de…”.