Desde que la Selección Argentina Sub-23 de Javier Mascherano consiguió el pasaje a los Juegos Olímpicos, en nuestro país se especula -también es deseo- con la posibilidad de que Lionel Messi juegue en París 2024.

Pero este lunes, Gerardo Martino, su DT en Inter Miami, dejó una declaración que complica un posible viaje de Leo a Francia: "Sabemos que en marzo y en junio lo tenemos que reemplazar, el tema es que no tenemos libertad de contratación, por eso tenemos que ajustar el plantel para tener jugadores que nos permitan tener aspiraciones ofensivas cuando él no juega, encontrar alternativas a eso no es fácil".

Y si bien no ahondó en el caso de Messi, sí al hablar del joven paraguayo Diego Gómez: “Tiene la Copa América y los Juegos Olímpicos, sabemos que a la Copa lo tenemos que dar, y a los Juegos no. Nos comunicamos, allá tengo mucha gente amiga (NdR: el Tata entrenó a la Albirroja entre 2007 y 2011) y les dije que elijan solo una”.

Y completó: "Yo soy pro-selección, pero en este caso hay dos competencias juntas e implica que un jugador esté más de dos meses afuera, entonces ellos me van a comunicar para qué torneo lo quieren".

¿Cómo lo vio a Messi tras la pretemporada? "Me encontré con el mismo Messi que llegó a mediados del año pasado, está muy bien, se entrenó muy bien, se recuperó de la inflamación en el aductor, podría haber jugado la totalidad de los minutos con Newell’s si hubiese querido", dijo Martino.