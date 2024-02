Jano Martínez tiene 22 años y es noticia por su tremendo récord de 21 asistencias. Hermano menor de Lautaro, delantero de Inter y campeón del mundo con Argentina, Jano juega de base en Villa Mitre de Bahía Blanca y este fin de semana la rompió toda en la Liga Argentina al conducir a su equipo a un triunfazo ante Rocamora tras estar en desventaja.

El pibe que tiene como ídolo a Facundo Campazzo y lo emula en su juego, anotó 16 puntos, bajó 7 rebotes y dio 21 asistencias en la victoria de Villa Mitre por la fecha 24 de la segunda división de nuestro básquet que mantiene al equipo bahiense expectante en la quinta posición -entre 17 clubes- de la Zona Sur del torneo.

Nota de hace unos años con el colega Julián Mozo

- ¿Y cómo llevás es ser “hijo de” y, sobre todo, ser hermano de Lautaro?

- Bien, es un orgullo. Yo sé que me conocen como el hermano de… Pero lo llevo tranquilo, intentando hacer mi camino y disfrutando el de mi hermano.

- ¿Y te jode que todos te pregunten por él? ¿Cómo es ser el hermano de un crack mundial?

- Básicamente todos me preguntan por mi hermano (se ríe) y sí, a veces cansa, me jode, sobre todo los que se quieren meter mucho en la intimidad.

- ¿Y qué te dice Lautaro, qué te aconseja?

- Yo hablo todos los días con él. Y él me dice que vaya tranquilo, siendo yo, haciendo lo mío. Que sea responsable, respetuoso, humilde y, sobre todo, que esté tranquilo. A veces pienso que puedo jugar más, me impaciento. Y ahí todos me ayudan, en mi familia y en el club.