La respuesta de Haaland cuando le preguntaron si para ganar el premio a mejor del Mundo Messi debe retirarse

El año pasado, Erling Haaland era favorito para llevarse el premio FIFA The Best 2024 pero Lionel Messi fue elegido otra vez. El delantero noruego del Manchester City quedó en segundo lugar en la votación, con la misma cantidad de votos -Leo ganó el galardón porque lo votaron más capitanes de equipos- y el mundo del fútbol se alzó con algunas críticas.

Este martes, en la conferencia de prensa previa al duelo del miércoles ante Copenhague por los octavos de final de la Champions League, a Haaland le preguntaron por el premio. La pregunta del periodista fue: ¿Para ser el mejor debes esperar que Messi se retire?



“No sé, buena pregunta. Es cierto que los ganó y además ganó la Copa del Mundo, entonces... no sé qué decir. Para mí es el mejor jugador de la historia. Sí, no sé”, contestó Erling.

Los números de Haaland en 2024: 52 goles y 9 asistencias en 53 partidos, además de haber ganado estos títulos con el equipo de Pep Guardiola: la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”, , agregó Haaland.

Y concluyó: “La temporada pasada lo gané todo y ahora que lo he probado quiero volver a ganarlo. Lo estamos haciendo bastante bien como equipo y estoy centrado en marcar más goles”.