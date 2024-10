La nueva faceta de Franco Colapinto: el detrás de escena de su primera tapa de revista

Franco Colapinto es la sensación de la Fórmula 1, revolucionó el automovilismo de nuestro país y le dio un soplo de aire fresco a los medios con su carisma.

Tanto que la revista Forbes lo eligió para su próxima tapa, le hizo una entrevista a fondo y mostró el detrás de escena de la producción.

En nota con el medio, el joven piloto de 21 años hizo un recorrido por su pasado, presente y futuro, aunque no quiso hablar del futuro. El tiempo es veloz, se titula la nota.

“No pienso en el futuro. Pienso en lo que está pasando ahora y en todo lo que estoy disfrutando de tener la chance de correr en Fórmula 1. Estoy tratando de dar lo mejor que puedo. Después veremos qué sucede”, declaró Franco.

Y admitió: “Para mí sería un sueño seguir en la F1 y es para lo que estamos trabajando, pero también me estoy dedicando a disfrutar lo que tengo ahora”.

El psicólogo y el auto

“Tuve muchos momentos complicados y siempre trabajé, desde muy chico, con mi psicólogo. Eso me ayudó a estar listo para una situación tan complicada como saltar a un Fórmula 1 pasada la mitad de temporada. Fue una locura. Y haber estado tan firme de la cabeza", confesó FC.

Y valoró: "Fue todo gracias a él, al trabajo que hizo durante tantos años y con la preparación que tuvimos que hacer con el tiempo para llegar a este momento".

Allá afuera te espera el país

"Tener un país atrás, a Argentina, es algo muy lindo. La verdad que lo disfruto muchísimo y no siento ni un poco de presión, sino que lo vivo con alegría", dijo el pibe.

Y concluyó: “Sé que están disfrutando tanto como yo, el tener un piloto de vuelta en la Fórmula 1. Que vean cuando me va bien y que se pongan igual de felices como me pongo yo cuando conseguimos buenos resultado, es algo que disfrutamos entre todos. Siento que somos un equipo con todos los argentinos, que me empujaron un montón para llegar a donde estamos y también esto que conseguimos es parte de ellos. Me encanta que estén contentos con todo lo que está pasando este año. Estoy muy feliz de verlos disfrutar con lo que estoy haciendo”.