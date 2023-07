“Una vez estábamos de vacaciones, estábamos jugando los nenes, mi primo y los hijos de él. Éramos 3 contra 3 y Leo jugaba para el otro equipo, nosotros jugábamos con Mateo. Del otro lado estaba, Thiago, Benja que es el hijo de Rodrigo y Leo. En un momento de culo me sale tirarle un caño, no sé ni con qué pie lo hice. Le doy el pase a Mateo para el gol, todo re contento... Cuando pasa la otra jugada, digo ‘bueno, le salgo a ver qué pasa’. ¿Para qué? Me limpió, me tiró un caño y dije ‘bueno, no pasa nada, es normal’. Pero vuelve para atrás y me tira otro. Yo estaba pensando ‘¿Le cago la carrera o qué hago?’ Lo dejé pasar”, contó Tomás Messi, sobrino de Lionel.

En diálogo con Giro perfecto, un programa que se emite por Qué Flá, el joven contó además que el mejor regalo que le hizo Leo fue cuando cumplió 18 años: Los Palmeras y Damas Gratis. “Se había rumoreado en el salón, donde estábamos todos pasados de copas, que iban a aparecer ellos. Entonces, de la nada, viene Leo y me lleva lejos de todos, ahí fue cuando me di vuelta y estaban armado todo el escenario”, contó Tomás.