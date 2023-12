La foto viral del vestuario de River campeón con el venezolano Rondón apartado

River se alzó con el Trofeo de Campeones al derrotar a Rosario Central por 2-0 en Santiago del Estero. En los festejos en el vestuario, se filtró una foto en la que Salomón Rondón, que hace semanas planteó su deseo de emigrar de Nuñez, está apartado del grupo que se fotografió feliz con la Copa.

El goleador de 34 años no fue convocado para la final por Martín Demichelis y no participó del momento. Está conflicto con la dirigencia porque no pretenden que se vaya libre del club.