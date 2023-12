La FIFA amenaza a Brasil con expulsarla de todos los torneos por intervenir el fútbol

La FIFA le envío una carta a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la que advierte que si celebra elecciones sin la aprobación de la FIFA y la CONMEBOL, sufrirá un procesamiento y una eventual suspensión de la selección nacional y de los clubes de las competiciones internacionales..

La CBF debe elegir sucesor del expresidente, Ednaldo Rodrigues, que el pasado 7 de diciembre fue destituido de su cargo por el Tribunal de Justicia de Río y convocó a elecciones en un plazo de 30 días. Además, el Tribunal eligió a José Perdiz de Jesús, titular del Tribunal Superior de Justicia Deportiva como interventor hasta el día de los comicios pautados para el 8 de enero.

En la carta enviada a la CBF, se resalta: “Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía”.

Agrega: “La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión”

Y concluye: “A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”

Las cartas fueron dos pero la misma, enviadas a la CBF el 24 de diciembre, una con la firma de Kenny Jean-Marie, director de las Federaciones de la FIFA; y Monserrat Jiménez Granda, Directora legal de CONMEBOL.