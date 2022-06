"No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada", dijo Marcelo Gallardo al ser consultado en la conferencia de prensa por el cruce a los gritos que tuvo con su colega que dirige a Defensa y Justicia.

La jugada llamó la atención por lo atípico y es una perla más para el blondo entrenador que hace de la pasión una sobreactuación y debió ser expulsado por el árbitro Tello por no dejar reanudar el juego cuando le correspondía a River y no le dejaban realizar un cambio.

Beccacece no solo actuó incorrectamente sino que increpó al técnico de River con gritos destemplados y soltándole un ''¿quién sos''?, que sonó ridículo.