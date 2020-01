Marcos Rojo emprendió el regreso a la Argentina para jugar en Estudiantes y ser presentado el próximo sábado en la previa del partido frente a Unión y desde el aeropuerto, grabó un video en el que enfatizó un "siento que vuelvo a nacer”.

El nuevo defensor de Estudiantes expresó: “estoy muy feliz junto a toda mi familia, quiero agradecer tantas muestras de cariño que me brindaron en este tiempo y nos vemos el sábado en la cancha. Los quiero”.

Marcos Rojo ⚽️ on Instagram: "No importa cuanto tiempo pasó, o cuanto durará este regreso, pero hoy puedo decir que VUELVO A CASA! A la mía, que es también la de…"



El defensor, que llegará a préstamo hasta mitad de año, también posteó en su instagram: "no importa cuanto tiempo pasó, ni cuanto durará este regreso pero hoy puedo decir que vuelvo a casa, a la mía, que también es la de muchos, esa donde te enseñan que el amor por los colores y el sentido de pertenencia son valores que los años no pueden borrar. Vuelvo a casa, al barrio, a “UNO”, a disfrutar cada domingo de la familia pincharrata en la tribuna, ahí, siempre alentando. Soy feliz, gracias a mi familia, gracias a Estudiantes”.



Antes del embarque también manifestó en contacto con 221 Radio de La Plata que “nunca pensé sentirme así. Siento que vuelvo a nacer, es inexplicable con palabras".



Agustín Alayes, secretario técnico del club, aclaró que “el club no pagará ningún cargo por el préstamo de estos meses. El contrato se extenderá hasta el final de esta temporada y después se verá que sucede”.



Y agregó que “Marcos sigue siendo el mismo chico humilde y comprometido de cuando se fue, le hará muy bien al grupo, al equipo y no sólo por su jerarquía sino por los valores que transmite”.



“Ojalá que con este regreso también se pueda dar su vuelta a la Selección, algo que tanto desea. Nunca temimos que la negociación pudiera caerse pero hay tiempos que respetar y no es fácil manejar la ansiedad de la gente y del periodismo”, finalizó.



El técnico Gabriel Milito también se refirió al regreso de Rojo y aseguró que “estamos muy contentos con su llegada, tenemos con Marcos completo el sector izquierdo de la defensa y nos puede brindar distintas variantes”.



Estudiantes oficializó el regreso con un video en sus redes sociales con un texto que rezaba: “uno siempre vuelve a los sitos donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia es más fuerte. Tu sueño y el de la familia pincha se hacen realidad. Nos reencontramos en “UNO”. Bienvenido y gracias por volver, Marcos. Te recibimos con el corazón”.



Rojo debutó en Estudiantes con Leonardo Astrada como técnico el 7 de diciembre del 2008 en la derrota 1 a 0 ante Colón, cuando ingresó a 10 minutos del final por Diego Galván. Jugó 53 partidos entre torneos locales y copas y marcó 4 goles.



Tiene dos títulos con Estudiantes, ya que fue parte del plantel que ganó la Libertadores de 2009 y fue campeón del Apertura 2010. Su último partido con la casaca albirroja fue el día que se coronó campeón ante Arsenal, el 12 de diciembre de 2010 en cancha de Quilmes. El técnico fue Alejandro Sabella.