El mediocampista de Estudiantes, Javier Mascherano, se mostró satisfecho por su rendimiento en el día de su regreso al fútbol argentino tras el empate ante San Lorenzo (1-1) en el Nuevo Gasómetro.

"Me sentí bien, obviamente no era un debut fácil para nosotros. Jugamos contra un gran equipo, que está luchando en los puestos de arriba en su cancha y con su gente. Estuvimos bien parados, prácticamente no nos generaron nada y nos repusimos de un gol que vino cuando ellos no tenían el control", declaro Mascherano luego de ser nombrado como la figura del partido.

Y aclaró: "Estoy contento por el regreso, pero esto es un largo camino. La edad es la diferencia. Está claro que el fútbol ha evolucionado: hoy se juega mas rápido, con gente joven, más energía y muchas ganas. Como dije en la semana, si no estás preparado, te pasan por encima. Hay que adaptarse a esto y sobre todo estar al 100 por ciento, sino es muy difícil jugar. ¿Mi pase gol? Fue casualidad".

El Jefecito, que recibió una plaqueta en la previa, se lo vio hablar constantemente con su entrenador, Gabriel Milito, aunque dejó en claro las diferencias jerárquicas en el Pincha. "Vine a ayudar y a tratar de aportar lo que hice a lo largo de mi carrera. Tengo la ventaja que los años hacen que uno comprenda mejor el juego, pero acá el entrenador es Gaby, que tiene las cosas claras. Estamos muy contentos con el entrenador por su manera, su concepto y la facilidad con la que transmite todo", cerró.