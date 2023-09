La Legislatura Porteña sancionó este jueves una ley que compromete a los clubes de fútbol de la Ciudad a contar en sus estadios con un 75% de su superficie con asientos individuales. Así, la ley rige para estadios de fútbol construidos o reformados posteriormente a la publicación de la norma, que data de mayo de 2019.

Los asientos deberán ser de “hormigón, PVC u otro material de similar resistencia, cóncavos o de otro tipo, con o sin respaldo, a elección de cada club”, según indica el artículo 25 de la norma. Así, las tribunas populares se reducen a un 25%.

Los clubes que deberán cumplir la Ley

La ley alcanza a los estadios de la Ciudad de Buenos Aires de clubes de Primera División a Primera C. River, Boca, Huracán, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central y Vélez, de la A. All Boys, Atlanta, Defensores de Belgrano, Ferro, Deportivo Riestra, y Nueva Chicago, de la Primera Nacional. Comunicaciones y Sacachispas de la B Metropolitana. General Lamadrid, Deportivo Español y Excursionistas de la C.

Esta norma es parte de una serie de disposiciones que tiene por objetivo preservar la integridad física de los hinchas y mejorar las condiciones de seguridad e higiene en los eventos futbolísticos. También promueve el mejoramiento y la actualización de la infraestructura.

Y concluye, el decreto, que el no cumplimiento es causal de clausura: “La autoridad competente podrá disponer la clausura preventiva, total o parcial, por razones de seguridad, por un plazo determinado o hasta tanto cese el motivo por el que se dispone la medida, de los estadios comprendidos en la presente Ley, cuando compruebe que los mismos no ofrezcan seguridad para la vida o integridad física de los concurrentes, o para el desarrollo normal del evento futbolístico”.