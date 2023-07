Vélez perdió con Huracán 1-0 en Parque Patricios este domingo y quedó en el puesto 25° de la Liga con 27 puntos, a solo dos puntos del descenso (hoy el Globo y Colón jugarían un desempate por no bajar a Primera Nacional).

Y el plantel vivió una pesadilla este domingo en la Villa Olímpica. La barra brava irrumpió en el predio de Parque Leloir, hubo gritos, empujones, golpes y amenazas terribles. "Me cruzaron un auto. Me agarraron de la campera, querían que me bajara y me decían que me iban a pegar un par de tiros en las patas", contó Leo Jara, uno de los referentes del equipo del Gallego Méndez.

También hubo agresiones a Gianluca Prestianni, la joya de Vélez de 17 años, Francisco Ortega y Santi Castro, todos de las inferiores del club. Tras el violento episodio, varios futbolistas del plantel le pidieron a la dirigencia irse del club en este mismo mercado de pases.