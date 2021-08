José Luis Clerc se quebró al hablar de la salud de su compañero Guillermo Vilas cuando Juana Viale le preguntó por él. Sin poder hablar, Clerc esbozó esta respuesta: "Es muy duro hablar de él... hablé hace poco con un amigo y me dijo que está estable por lo menos".

"Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él, es doloroso lo que está viviendo Guillermo. Hace muchos años estaba en Rolland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un Whatsapp y me dijo Batata, estoy un poco enfermo”, aseguró 'Batata' al referirse al problema de deterioro cognitivo que padece el mejor tenista argentino de todos los tiempos.