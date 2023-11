Luego de la suspensión de las elecciones en Boca que realizó la Justicia Porteña por un pedido de Andrés Ibarra, Mauricio Macri visitó este martes los estudios de TNT Sports. Allí, habló de las supuestas irregularidades del padrón. "Román, corré a esos 13.000 y votamos", desafió Macri como si le hablara a Riquelme.

Y cuando le preguntaron si era cierto lo que dijo Riquelme, que en la gestión anterior lo habían extorsionado para que contrate al 9 de Qatar… ¡Lo admitió!. "Lo del 9 de Qatar es otra manipulación de Román. Durante mi presidencia en Nación lo llamé (al líder qatarí) para que auspicie a Boca pagando el doble de lo que ofrecía otro sponsor y dos años después me mandó el video (del 9 de Qatar), no tengo idea si juega bien o no... por educación le pedí a Román que lo sume al plantel, que le de unos minutos en Copa Argentina y quedamos bien. Nunca lo llamó. Terminó el contrato y no se renovó, se sintieron maltratados".

