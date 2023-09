Independiente empató con instituto, el VAR le anuló un penal, no le cobraron otro y Tevez explotó

"Revisé las jugadas. Ya no se puede hacer nada. El primero no es penal. Está bien. El segundo se escucha el roce. Herrera no me dio explicación y tampoco se lo pedí. Está bueno que pase ahora. Y que todos los que dicen que a Independiente lo ayudan por Tevez quiero ver esta semana que digan lo mismo. Estoy un poquito cansado. Si quieren hablar de esto que hablen y digan la verdad", dijo Carlo Tevez, filoso tras las jugadas polémicas en los últimos diez minutos del empate de Independiente sin goles ante Instituto en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 6 de la Copa de Liga Profesional.

41 minutos: Herrera cobró penal sobre Martínez pero el VAR lo anuló

48: tampoco hubo penal sobre Canelo

El Apache analizó el rendimiento de su equipo y no quedó conforme: “Me parece que el primer tiempo fallamos en la intensidad. En el segundo tiempo cuando levantamos la intensidad se vio un Independiente mejor".

Con el empate, Independiente quedó a puntos del descenso directo.

El próximo sábado -19 horas en el Cilindro- por la fecha de clásicos, Independiente visita a Racing. Y Carlitos lo sabe: ”Sabemos que el partido con Racing es especial para el hincha y para el jugador, pero vamos a trabajarlo de la misma forma que lo venimos haciendo en cada partido. Va a estar lindo".