Fernando Gago fue presentado en Boca este lunes. Pero antes de ello, y antes de asumir, dimos cuenta de la bomba: el flamante DT pretende que Sergio Ramos se sume al Xeneize.

Fernando y el defensor español campeón del mundo mantienen una gran relación desde que jugaron juntos en Real Madrid.

Bueno, en las redes se viralizó esta entrevista de Gago con Alejandro Fantino en la que Pintita confiesa: "Sergio Ramos quiere jugar en Boca".

Pero no solo eso, Gago le dijo que no, y a manera de premonición, le sugirió cuándo podría ser el momento ideal para hacerlo. Así: "Sergio Ramos quiere jugar en Boca y yo le dije que no venga... No puede jugar, lo echan todos los partidos. Le dije que viene si vuelvo yo. Si volvemos los dos juntos, vuelve, sino no",